Municipios sin policía local gastan recursos de seguridad en infraestructura: Segob

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al menos ocho municipios reciben recursos del Gobierno de Michoacán en materia de seguridad, pero al carecer de una policía local se gastan ese dinero en otros rubros como infraestructura, informó el titular de la Secretaría de Gobierno del estado, Carlos Torres Piña.

Para el encargado de la política interna de Michoacán, los municipios destinan recursos de seguridad en otros temas.

"Hay municipios donde no tienen policía, es la Guardia Civil la que asume el control y la prevención del delito, pero por ejemplo los municipios sí reciben el fondo 4, no sabemos en qué se lo gasten (...) Lo han de estar gastando en infraestructura o equipamiento, pero por lo menos en el pago de nómina y contratación de elementos, no, en la certificación menos, porque no tienen elementos".

Dijo, son al menos ocho municipios que han caído en esta acción, entre ellos Tuxpan y Charapan, este último, ante una supuesta narco amenaza que llevó a la renuncia de la mayoría de los policías locales, para que la Guardia Civil y Guardia Nacional tomaran el control del municipio.

En cuanto al programa Fortapaz, en el cual cada ayuntamiento debe aportar el 30% para certificación de elementos y contratación de más, Torres Piña mencionó que hay municipios que tampoco han cumplido.

Pese a lo anterior, el titular de la Segob aseguró que hay una excelente relación con los municipios en labores de seguridad, lo que ha resultado en evitar reajustes de mandos policiacos o esquemas de coordinación.

RYE