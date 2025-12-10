Municipios podrían recurrir a créditos a corto plazo ante falta de apoyo estatal: SFA

Aunado a ello, señaló que cuando se requiere un apoyo con adelanto de participaciones, también es para liquidarse a un año, por lo que esta otra opción (créditos bancarios) podría ser viable.

En este tenor, aclaró que, en caso de que el estado pudiera analizar algún adelanto de participaciones, sería hasta después del 20 de diciembre, una vez que se cumplan todas las obligaciones.

Por ello, Navarro García expresó que la recomendación para los municipios es que “no se esperen ni se confíen”, por lo que, con el acompañamiento de la SFA, podrían buscar una alternativa en conjunto.

Cuestionado sobre el monto de los créditos que podrían solicitar los municipios, señaló que esto depende del análisis de cada uno, pues, además, los bancos realizan su propia revisión a detalle, la cual está enfocada en la capacidad de pago. También indicó que debe considerarse que el financiamiento no afecte la operación del siguiente ejercicio fiscal.

Finalmente, el secretario mencionó que podrían ser más de 20 los municipios con necesidades para el cierre del 2025, aunque puntualizó que esta situación ocurre prácticamente cada año.