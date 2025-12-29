Municipios endurecen acciones contra la pirotecnia

A través de la Secretaría de Servicios Públicos se giraron, por lo menos, 85 notificaciones a organizaciones que trabajan en los siete mercados y más de 100 tianguis de la ciudad, sobre la no venta de cohetones en estos espacios.

Sahuayo es otro de los municipios que ha emprendido acciones para preservar la seguridad, el orden y el bienestar de la ciudadanía; a través de la Dirección de Seguridad Pública, Protección Civil, Reglamentos y Ambulantaje se han realizado operativos para prohibir la venta, además del uso de petardos en la vía pública.

En tanto, Jiquilpan también prohibió la venta y quema de pirotecnia tras incendios recientes en la región, dejando en claro que solo se permite su uso para la Danza de los Negros.

Es de recordar que en Michoacán son varios los accidentes registrados por el mal uso de la pirotecnia, entre los que se encuentran:

El pasado 20 de noviembre, un espacio que almacenaba estos artefactos explotó al poniente de Morelia; al menos tres personas resultaron heridas, una más perdió la vida y otra se encuentra desaparecida, sin que se tenga información de su paradero.

En Chavinda y Cojumatlán se han registrado diversos acontecimientos que derivaron en que Jiquilpan endureciera las acciones para evitar una situación similar.

También en Morelia se han difundido videos donde jóvenes habrían causado daños a diversos establecimientos utilizando pirotecnia durante la noche del 24 de diciembre, en la colonia Aquiles Serdán, al sur de la ciudad.