Municipios de Región La Piedad coordinan acciones contra el sarampión
La Piedad, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) fortaleció la coordinación intermunicipal y las estrategias de salud pública en la región, al llevar a cabo la Reunión de la Red Jurisdiccional de Municipios por la Salud en La Piedad.
Uno de los puntos centrales de la agenda fue la presentación y análisis de la situación epidemiológica actual en el municipio de Yurécuaro, donde recientemente se han detectado casos de sarampión, destacando la intensificación de las campañas de vacunación para la población susceptible, el cerco epidemiológico y la vigilancia activa de casos.
Los casos registrados en la zona, son principalmente importados, es decir, corresponden a personas que vienen de otros estados, en su mayoría jornaleros procedentes del estado de Guerrero.
Por lo anterior, se hizo un llamado a todos los municipios de la red a reforzar la concientización ciudadana sobre la importancia de contar con el esquema de vacunación completo, especialmente el biológico doble (SR) y triple viral (SRP), como la medida de prevención más efectiva contra el sarampión.
Los municipios de Angamacutiro, Churintzio, José Sixto Verduzco, La Piedad, Morelos, Numarán, Penjamillo, Puruándiro, Tanhuato, Yurécuaro y Zináparo, acordaron seguir trabajando de manera conjunta en beneficio de la salud de sus comunidades.
