Municipios de Región La Piedad coordinan acciones contra el sarampión

Uno de los puntos centrales de la agenda fue la presentación y análisis de la situación epidemiológica actual en el municipio de Yurécuaro, donde recientemente se han detectado casos de sarampión, destacando la intensificación de las campañas de vacunación para la población susceptible, el cerco epidemiológico y la vigilancia activa de casos.

Los casos registrados en la zona, son principalmente importados, es decir, corresponden a personas que vienen de otros estados, en su mayoría jornaleros procedentes del estado de Guerrero.