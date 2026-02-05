Michoacán

Municipio y federación unen fuerzas por Lago de Pátzcuaro

Buscan frenar extracción ilegal de agua y proteger ecosistema
Lago representa sustento para pescadores y comunidades originarias
Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, participó en el arranque del Operativo de Vigilancia en la región lacustre, una estrategia interinstitucional orientada a reforzar la seguridad ambiental y combatir la extracción ilegal de agua en el Lago de Pátzcuaro.

Durante su intervención, el alcalde agradeció el respaldo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la coordinación con autoridades estatales y federales para proteger el lago. “Estas acciones reflejan que cuando trabajamos en equipo, los resultados llegan”, expresó.

Arreola destacó que el municipio se suma de manera activa a este esfuerzo conjunto mediante acciones de prevención, vigilancia y acompañamiento institucional, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Civil, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y corporaciones municipales de la región ribereña.

Subrayó que la protección del lago no solo es un tema ambiental, sino también social y económico, al ser fuente de sustento para cientos de familias, pescadores, prestadores de servicios y comunidades originarias.

Finalmente, el presidente municipal reiteró la disposición del Ayuntamiento de Pátzcuaro para seguir aportando desde el ámbito local a las estrategias estatales y federales que garanticen la conservación del lago y el bienestar de las futuras generaciones.

