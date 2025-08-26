Municipio no tendría atribuciones en San Miguel del Monte si optan por el autogobierno: alcalde

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El alcalde Alfonso Martínez Alcázar señaló que, en caso de que la tenencia de San Miguel del Monte opte por el autogobierno, el municipio no tendría injerencia en dicha zona, ni temas de servicios ni de seguridad.

El edil recordó que, como ha mencionado en otras ocasiones, las comunidades que deciden el autogobierno pasan a gobernarse de manera individual en todos los sentidos. Por ello, explicó que si la población de San Miguel del Monte, en la próxima consulta, elige regirse por usos y costumbres:

“Entonces la Policía de Morelia no solo se retira de ahí, no tendríamos atribuciones y obligaciones del municipio. Ellos tendrán que resolver todo, desde el alumbrado público, la construcción de la obra, todo lo que un municipio atiende”, aseveró.

Martínez Alcázar añadió que, desde su perspectiva, dicha tenencia no estaría preparada para regirse bajo el modelo de autogobierno, aunque recalcó que la decisión final la tomará la misma población.