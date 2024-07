Multan a 2 empresas aguacateras por no contar con contratos, ni horarios específicos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Michoacán aplicó las primeras multas a dos empresas aguacateras por faltas a la Ley Federal de Trabajo, como no contar con contratos, no tener horarios específicos y claros, evadir el pago de seguridad social y no pagar horas extra, entre otras.

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) informó que las sanciones serán efectuadas por el Servicio de Administración Tributaria de Michoacán (Satmich), por un monto estimado, entre ambas, de 200 mil pesos.

Actualmente, se lleva a cabo el procedimiento jurídico final en contra de 24 empresas más, entre restaurantes, tiendas de autoservicio, cervecerías, bares, instituciones educativas y constructoras, por incumplimientos a la Ley Federal del Trabajo, con términos de vencimiento entre julio y agosto del presente año, por un monto que supera los 1.3 millones de pesos.