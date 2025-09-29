MujerEsMichoacán, historias de resistencia, fortaleza y resiliencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que surgió de un propósito de año nuevo, se vio materializado en el libro MujerEsMichoacán, una recopilación de más de 40 historias de mujeres michoacanas que desafiaron adversidades y rompieron barreras. La senadora de Morena, Celeste Ascencio Ortega, impulsora de este proyecto editorial, celebró su lanzamiento en vísperas del 1 de octubre de 2025, cuando Claudia Sheinbaum asumió como la primera presidenta de México.

“Este libro estaba dentro de esos propósitos de año nuevo. El verlo materializado en este momento, definitivamente es como un gran impulso. Desde el momento en el que pensé en esta idea, fue hacerlo en conmemoración de un hecho sumamente importante para las mujeres en México, que es que el primero de octubre, estamos a dos días, haya tomado protesta la primera mujer presidenta de la República como presidenta de la República”, expresó Ascencio Ortega en entrevista con MIMORELIA.COM.