MujerEsMichoacán, historias de resistencia, fortaleza y resiliencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que surgió de un propósito de año nuevo, se vio materializado en el libro MujerEsMichoacán, una recopilación de más de 40 historias de mujeres michoacanas que desafiaron adversidades y rompieron barreras. La senadora de Morena, Celeste Ascencio Ortega, impulsora de este proyecto editorial, celebró su lanzamiento en vísperas del 1 de octubre de 2025, cuando Claudia Sheinbaum asumió como la primera presidenta de México.
“Este libro estaba dentro de esos propósitos de año nuevo. El verlo materializado en este momento, definitivamente es como un gran impulso. Desde el momento en el que pensé en esta idea, fue hacerlo en conmemoración de un hecho sumamente importante para las mujeres en México, que es que el primero de octubre, estamos a dos días, haya tomado protesta la primera mujer presidenta de la República como presidenta de la República”, expresó Ascencio Ortega en entrevista con MIMORELIA.COM.
El libro reúne vivencias de mujeres como Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y Olga Sánchez Cordero, primera notaria pública, exministra y la primera secretaria de Gobernación, quienes inspiran con su trayectoria. Los textos de sus diversas autoras reflejan la lucha de aquellas mujeres que con trabajo y esfuerzo tuvieron la posibilidad de estudiar, de hacer valer sus derechos, venciendo todo tipo de adversidades.
Historias de resistencia emergen en cada página, como la de una candidata a presidenta municipal que enfrentó el machismo y perdió por menos de 200 votos, pero que fue reflejo de movimiento personal en un panorama de machismo dentro de la política.
“Muchas de las aportaciones que vamos a poder encontrar en este libro son de fortaleza, son de resiliencia, son el hecho de reconocer que incluso yo siendo senadora no me hace inherente a cualquier tipo de discriminación o a cualquier tipo de violencia”, señaló Ascencio, evocando la fuerza de mujeres que desafían élites políticas.
MujerEsMichoacán redefine identidades, con senadoras y secretarias que se describen primero como abuelas, madres o amas de casa.
“Yo les invito en verdad a que lo lean, lo pueden descargar o lo pueden tener de manera física. Me gustaría también saber qué aportaciones les ha dejado este libro a las personas lectoras. Es un aporte político, social, cultural de mucho que aprender y también mucho que desaprender y sobre todo pues un aporte histórico ahora también para nuestro estado”, expresó la senadora, invitando a descubrir un legado que une generaciones de mujeres.
La compilación MujerEsMichoacán lo puedes descargar en las redes de la senadora Celeste Ascencio Ortega. Su presentación oficial se dará esté viernes en Casa Michoacán, y se expondrá también en la feria internacional del libro en Ciudad de México.
BCT