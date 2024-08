Mujeres trans, el grupo más violentado en México: activista Kenya Cytlaly

La defensora de los derechos humanos platicó que posterior quedar en situación de calle y bajo su propia responsabilidad, comenzó a ejercer el trabajo sexual cuando tenía 9 años, situación que la orilló al consumo de drogas.

“Cuando tenía 9 años tuve a mi primer cliente, me subí a su vehículo y le dije que me llevara con él, claro que me dijo que no, pero pagó una par de noches en el hotel al que fuimos, ahí conocí a las primeras chicas trans en mi vida y me ayudaron a arreglarme con tacones, vestidos y pestañas, yo solo quería ser como ellas” relató Cuevas Fuentes.

Luego adentrarse al mundo de trabajo sexual, Kenya Citlali contrajo VIH, condición que la llevó sufrir el rechazo y discriminación de las personas cuando se enteraban de su diagnóstico.

"Tuve que ocultar mi diagnóstico porque te corrían de los espacios públicos y privados en ese momento había mucho estigma respecto al SIDA en el país, le llamaban el cáncer de los homosexuales", apuntó Kenya Cuevas.

Y es que, la historia de Kenya es un reflejo de las adversidades a las que se enfrenta la comunidad trans en México, pero de igual forma su vida sirve de ejemplo de lucha, perseverancia y empatía.

En su intervención, Marco Antonio Tinoco Álvarez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Michoacán, mencionó que el problema de la trata de personas radica en la formas estructurales y sistémicas en la sociedad ejerce violencia y vulnera a las mujeres trans.

Por lo anterior, "es necesario que instituciones y sociedad coadyuven para generar mejores condiciones de vida hacia la comunidad LGBT+ en México", sostuvo Tinoco Álvarez.

