Mujeres morenistas de todo Michoacán respaldan a Gladyz Butanda rumbo al 27

Ante por lo menos un centenar de lideresas morenistas, empresariales, y sociales, la arquitecta resaltó la participación de las mujeres en el proceso de transformación que vive Michoacán, poniendo como ejemplo y estandarte del proyecto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Basándose en el ejemplo de la presidenta, de las alcaldesas, diputadas y senadoras que accedieron a un cargo de representación popular bajo el siglado de Morena, Gladyz Butanda sostuvo que la percepción de las y los michoacanos se inclina por impulsar la figura de una mujer en 2027, ante lo cual dijo estar lista.

“La gente está convencida de que podemos gobernar, ¡porque es tiempo de mujeres!”, enfatizó, con base en un estudio de opinión generado por la casa encuestadora Enkoll en marzo del presente año, cuyos resultados dieron a conocer que el 65 por ciento de los michoacanos coincide en que el estado está listo para ser gobernado por una mujer.

Al aterrizar su intervención, la arquitecta reiteró su compromiso con los lineamientos ideológicos de la Cuarta Transformación con que, recalcó, se está gobernando en Michoacán.

mrh