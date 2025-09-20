Mujeres morenistas de todo Michoacán respaldan a Gladyz Butanda rumbo al 27

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-En una reunión con mujeres militantes de Morena, donde destacó la presencia de la secretaria de Educación y Formación Política del Comité Directivo Estatal de Morena, Leticia Valenzuela Cortés, así como del secretario de Finanzas del partido guinda, Rigoberto Márquez Verduzco; Gladyz Butanda, impulsora de los teleféricos de Uruapan y Morelia llamó a cerrar filas en torno al proyecto del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, a fin de respaldar, promover y garantizar la continuidad del mismo, de cara a las elecciones de 2027.
“Estamos aquí, para incentivar la participación de nuestra militancia en las tareas partidistas antes planteadas, porque si fortalecemos territorialmente a nuestro movimiento e impulsamos la suma de más mujeres y hombres de izquierda, nada ni nadie nos podrá frenar”, remarcó.
Ante por lo menos un centenar de lideresas morenistas, empresariales, y sociales, la arquitecta resaltó la participación de las mujeres en el proceso de transformación que vive Michoacán, poniendo como ejemplo y estandarte del proyecto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Basándose en el ejemplo de la presidenta, de las alcaldesas, diputadas y senadoras que accedieron a un cargo de representación popular bajo el siglado de Morena, Gladyz Butanda sostuvo que la percepción de las y los michoacanos se inclina por impulsar la figura de una mujer en 2027, ante lo cual dijo estar lista.
“La gente está convencida de que podemos gobernar, ¡porque es tiempo de mujeres!”, enfatizó, con base en un estudio de opinión generado por la casa encuestadora Enkoll en marzo del presente año, cuyos resultados dieron a conocer que el 65 por ciento de los michoacanos coincide en que el estado está listo para ser gobernado por una mujer.
Al aterrizar su intervención, la arquitecta reiteró su compromiso con los lineamientos ideológicos de la Cuarta Transformación con que, recalcó, se está gobernando en Michoacán.
mrh