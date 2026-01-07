Mujeres michoacanas lideran contagios de Covid-19 en 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con 251 casos menos en comparación con 2024, Michoacán cerró el año con 136 casos de Covid-19; las mujeres fueron las más afectadas, de acuerdo con la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal (Ssa).

Según el reporte disponible en gob.mx/salud, Michoacán se encuentra entre los veinte estados con mayores casos reportados; a nivel nacional se registraron 7,237 casos y 273 defunciones.

La vacunación contra el virus SARS-CoV-2 continúa, especialmente durante la temporada invernal, que concluye en los primeros días de abril, y que se acompaña de la vacuna contra la influenza y el neumococo. El virus sigue circulando, por lo que se considera una enfermedad estacional dentro de las Enfermedades Tipo Influenza (ETI) e Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG).

En Michoacán se confirmaron 136 casos positivos, de los cuales 82 correspondieron a mujeres y 54 a hombres; además, se registraron ocho defunciones derivadas de complicaciones de salud.

A nivel nacional, la mediana de edad fue de 39 años, con una distribución por sexo del 60.1% de los casos en mujeres. El 55.5% de los contagios fueron ambulatorios.

Las entidades con mayor número de casos fueron Ciudad de México, Querétaro, Estado de México, Nuevo León y Puebla. En cuanto a defunciones, las cifras más altas se dieron en Ciudad de México, Puebla, Hidalgo y Querétaro.

En Michoacán, la vacunación contra la Covid-19 continúa; la campaña invernal también contempla biológicos contra la influenza y el neumococo. Durante el periodo vacacional, la población puede acudir a los 364 centros de salud de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), donde se dará prioridad a niñas y niños menores de cinco años, adultos mayores de 60, embarazadas y personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer y Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH).

Además de la vacunación, la población debe continuar aplicando medidas para reducir el riesgo de contagio: evitar cambios bruscos de temperatura, lavarse las manos frecuentemente y, en caso de presentar síntomas de enfermedad respiratoria, acudir a las instancias de salud y no automedicarse.