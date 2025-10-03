Mujeres Michoacán, el libro que plasma la fuerza femenina por la igualdad: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla participó en la presentación del libro Mujeres Michoacán, una compilación de ensayos políticos coordinada por la senadora de la República, Celeste Ascencio Ortega, donde se plasman los testimonios de resistencia y lucha contra la violencia de género.

El mandatario felicitó a la legisladora por reunir estas historias y destacó la importancia de escuchar las voces de las mujeres que viven un momento histórico en México y que hoy han visto llegar a una de ellas a la Presidencia de la República.