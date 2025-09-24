MujerEs Michoacán: Celeste Ascencio presenta libro sobre lucha y pensamiento político femenino

La segunda mesa de diálogo, a las 16:30 horas, contó con la participación de la destacada antropóloga y activista feminista Dra. Marta Lamas, quien compartió una profunda reflexión sobre su experiencia como lectora y la forma en que disfrutó, se conmovió con los testimonios plasmados. “Si bien en México aún hay mucho por hacer en temas de feminismo, en la actualidad se han visto cambios importantes que se inició desde las más pobres, esto es gracias también a mujeres como Celeste” comentó. “Es necesario entender que un tiempo de mujeres nos benéfica a todas, a todos y a todes”.

Por su parte, la Senadora Ascencio expresó durante su intervención: "Este libro no es solo una compilación de ensayos, es un reflejo de nuestras historias, nuestras luchas y nuestras esperanzas. Es algo que va más allá de las personas, es buscar una verdadera transformación para todas las mujeres. “Este evento es tan emotivo porque me remonta a las mujeres que han marcado en la vida y que, de forma física o en recuerdos siguen hasta hoy".

”Las mujeres en México no solo estamos gestando un cambio en la política; sino que estamos creando una nueva forma de gobernar; las mujeres estamos listas para gobernar, así lo ha mostrado la Dra. Claudia Sheinbaum, el camino está atrasado y hay que seguirlo”.