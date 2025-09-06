Mujeres indígenas, protagonistas de la lucha social y la historia: Morón

Durante la asamblea, Raúl Morón puso como ejemplo del compromiso de la Cuarta Transformación con el sector, los planes de justicia a pueblos indígenas que ha impulsado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y que representan un paso sólido en el reconocimiento de sus derechos, acceso a una vida digna y de oportunidades, a la par de reivindicar su riqueza cultural, lingüística y sus tradiciones.

Morón, convocó a las comunidades indígenas de la región y en general de todo el estado a avanzar en unidad en torno a la transformación, para así lograr un Michoacán próspero, equitativo y a la altura del legado de sus pueblos.

