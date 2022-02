Mujeres detectan que tienen endometriosis cuando quieren procrear: SSM

Este padecimiento no es fácil de detectar, derivado de que no presenta sintomatología y muchas mujeres asocian el dolor con su periodo menstrual y en muchas ocasiones es incapacitante, situación que no se debe normalizar.

Por ello, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), exhorta a las mujeres que se encuentren en edad fértil y quieran procrear; lleven a cabo revisiones ginecológicas de manera constante.