Mujer víctima de violencia recupera a su hija en Morelia tras intervención de la FGE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En apoyo a autoridades del estado de Sinaloa, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM) región Morelia, logró la restitución de su hija a una mujer, que fue víctima de violencia en aquella entidad.

La usuaria, originaria del municipio de Culiacán, acudió al Centro de Justicia para las Mujeres de Sinaloa a solicitar asesoría, ya que la niña, de 3 años, había sido sustraída por su padre, Ulises Daniel M., quien la condujo hasta esta ciudad de Morelia.

Por lo anterior, fue solicitada la colaboración con este CJIM, que de manera inmediata dio inicio con las actuaciones y realizó la solicitud de una medida cautelar, consistente en restitución de persona menor de edad y orden de restricción, la cual fue otorgada por el Juzgado Especializado.