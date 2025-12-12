Mujer sufre lesiones por estallido de cohetones en atrio parroquial de Huacao

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mujer resultó lesionada tras el estallido de pirotecnia que se encontraba en la batea de una camioneta aparcada en el atrio de la parroquia de la Tenencia de Huacao, municipio de Santa Ana Maya.

Fuentes policiales y de rescate informaron lo anterior y agregaron que el hecho ocurrió este viernes durante los festejos a la Virgen de Guadalupe; varios asistentes reportaron la situación y solicitaron ayuda.

Al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes otorgaron los primeros auxilios a la fémina. Derivado de las heridas que padeció la susodicha, tuvo una hemorragia a la altura de la cadera, por lo que fue canalizada a la Clínica Abasolo, ubicada en Moroleón, Guanajuato.

Trascendió que la paciente responde al nombre de Ana Laura L., de 37 años de edad. En las labores de rescate apoyaron oficiales de la Guardia Civil (GC), quienes además acordonaron el área y solicitaron la intervención de la Fiscalía Regional. Posteriormente, acudieron especialistas de la Unidad de Atención Inmediata y se encargaron de las investigaciones correspondientes.

BCT