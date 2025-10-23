Mujer detenida este jueves, sería pareja de líder criminal implicado en el asesinato de Bernardo Bravo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves trascendió que en un operativo interinstitucional, se logró la detención de Héctor Peña, presunto contador y operador financiero de un grupo delictivo y su yerno en Colonias. Además, detuvieron a “La Tía” (María de Jesús García García de 49 años) en San Juan de los Plátanos quien operaba como de las comunicaciones del mismo grupo.

Apenas esta tarde, la Fiscalía de Michoacán detuvo a Esmeralda "N", quien fue identificada como pareja sentimental de César Sepúlveda Arellano Alias “El Botox”, señalado como líder un grupo criminal de la región.

La mujer fue capturada durante un operativo conjunto entre la Fiscalía de Michoacán y fuerzas federales.

La captura de objetivos delictivos de la tierra caliente se da a más de 72 horas del asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, líder de los Citricultores del Valle de Apatzingán.

Esmeralda “N” es identificada como la segunda persona detenida en el contexto del asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, líder de los productores de limón en la región, quien fue víctima de un atentado hace unos días. Este crimen ha vinculado a diversas organizaciones criminales, como el cartel Los Blancos de Troya, cuyo líder, César Sepúlveda Arellano, alias "El Botox", es uno de los principales sospechosos del asesinato.