Muere Sergio Adem Argueta, exfuncionario en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El arquitecto Sergio Adem Argueta, quien se desempeñaba como coordinador regional de INCO Infonavit Constructora, falleció, según informó el Centro Empresarial de Michoacán (Coparmex).

A lo largo de su trayectoria, Adem Argueta ocupó diversos cargos relacionados con el urbanismo y la vivienda.

Fue delegado del Infonavit en Michoacán y también secretario de Urbanismo y Obras Públicas en el Ayuntamiento de Morelia, desde donde impulsó proyectos relevantes para el desarrollo urbano de la capital michoacana.

Coparmex Michoacán expresó su pesar y envió condolencias a la familia, amigos y colegas del arquitecto.

En su mensaje, la organización destacó su legado profesional y compromiso con el desarrollo del estado.

Cabe mencionar que de manera extraoficial se dijo que la causa del deceso pudo haber sido un accidente que sufrió en su casa.