Muere Roberto Briceño, referente del teatro en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Hace unas horas murió Roberto Briceño Figueras, figura clave del teatro en la entidad, así lo informó la Secretaría de Cultura de Michoacán a través de redes sociales oficiales.
Fue a través de Facebook que la dependencia estatal lamentó el fallecimiento del maestro, a quien reconocieron como director, investigador, docente y formador de generaciones. “Su legado vive en los escenarios, en las aulas y en la memoria colectiva de la comunidad teatral”, escribieron.
Briceño Figueras fue ampliamente reconocido por su trayectoria en la formación de artistas escénicos, así como por su trabajo académico en la Facultad de Filosofía y la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). En 2011 recibió el Premio Estatal de las Artes Eréndira, máximo galardón artístico en Michoacán.
Su legado también incluye la dirección de obras teatrales, la investigación sobre estética y lenguaje escénico, y la promoción de un teatro con fuerte contenido filosófico. Fue fundador de la Asociación Teatral Contrapeso y coordinador de proyectos formativos en las artes.
rmr