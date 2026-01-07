Muere Roberto Briceño, referente del teatro en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Hace unas horas murió Roberto Briceño Figueras, figura clave del teatro en la entidad, así lo informó la Secretaría de Cultura de Michoacán a través de redes sociales oficiales.

Fue a través de Facebook que la dependencia estatal lamentó el fallecimiento del maestro, a quien reconocieron como director, investigador, docente y formador de generaciones. “Su legado vive en los escenarios, en las aulas y en la memoria colectiva de la comunidad teatral”, escribieron.