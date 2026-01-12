Muere "mortaliko" tras accidente en carretera de Apatzingán

De acuerdo con las autoridades, el fatal percance tuvo lugar anoche, sobre la carretera Apatzingán-Cuatro Caminos, a la altura del puente del fraccionamiento Los Girasoles, donde los tripulantes de dos motos impactaron por alcance contra un camión, que supuestamente se dio a la fuga.

Lo anterior movilizó a policías y corporaciones de auxilio, quienes en el sitio confirmaron la muerte de Jesús Guadalupe V. S., de 15 años de edad, vecino de la colonia Leandro Valle.