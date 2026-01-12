Muere "mortaliko" tras accidente en carretera de Apatzingán

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- Un fuerte accidente en el que se vieron involucradas dos motocicletas y un camión, aparentemente de carga, dejó como saldo un menor de edad muerto y cuatro adolescentes lesionados. Las víctimas, presuntamente, momentos antes habían participado en arrancones clandestinos.
De acuerdo con las autoridades, el fatal percance tuvo lugar anoche, sobre la carretera Apatzingán-Cuatro Caminos, a la altura del puente del fraccionamiento Los Girasoles, donde los tripulantes de dos motos impactaron por alcance contra un camión, que supuestamente se dio a la fuga.
Lo anterior movilizó a policías y corporaciones de auxilio, quienes en el sitio confirmaron la muerte de Jesús Guadalupe V. S., de 15 años de edad, vecino de la colonia Leandro Valle.
Mientras que los lesionados son Sebastián R. H., de 16 años, con domicilio en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, mismo que se reporta grave; Félix Aarón M. T., de 21 años de edad; Emily Yoselin G. B., de 15 años, y Fátima Sara V. P., de 18 años de edad. Los tres últimos se encuentran estables.
De forma extraoficial se mencionó que los afectados forman parte de los denominados “Mortalikos”, quienes acostumbran participar en carreras clandestinas, las cuales, ya en ocasiones anteriores, han dejado otras víctimas fatales.
Ahora se espera que las instancias correspondientes realicen las investigaciones que permitan esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades, además de que las autoridades de vialidad implementen operativos preventivos para evitar otras situaciones similares.
