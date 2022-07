Muere en Zitácuaro Diana Kennedy, famosa investigadora de la cocina mexicana

Morelia, Michoacán (Morelia, Michoacán).- La chef, escritora e investigadora de la culinaria mexicana, Diana Kennedy, murió a los 99 años de edad. Era originaria de Gran Bretaña pero vivía en Zitácuaro, Michoacán.

Nacida en 1923, en Loughton, Essex, Diana Southwood llegó a México en 1957 con su esposo Paul P. Kennedy, ya en nuestro país desarrolló un profundo gusto por los ingredientes mexicanos.

Cuando su esposo muere, Diana Kennedy regresa a México para establecerse en Zitácuaro, donde su casa, de nombre Quinta Diana, es una propiedad ecológica, sustentable con estufa solar y su propio huerto.

Concepción Guadalupe Garza Rodríguez, amiga de Diana Kennedy, informó a AP que ésta murió este domingo antes del amanecer en su vivienda de Zitácuaro.

Parte de su legado queda en los libros que escribió sobre recetas y particularidades de la cocina mexicana, entre ellos The Cuisines of Mexico, 1972; The Tortilla Book, 1975; The Art of Mexican Cooking, 1989; From my Mexican Kitchen: Techniques and Ingredients, 2003; Oaxaca al Gusto: An Infinite Gastronomy, 2010.

La Secretaría de Cultura federal lamentó el fallecimiento de Diana Kennedy y destacó su legado.

"Despedimos a Dianas Kennedy, cuya vida fue dedicada a descubrir, recopilar y preservar la riqueza de la cocina mexicana. Eligió Zitácuaro para construir su finca, la Quinta Diana, ejemplo de sustentabilidad y conservación de la naturaleza y la biodiversidad".