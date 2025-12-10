Muere en un hospital otra víctima de la explosión de Coahuayana; suman 6 fallecidos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche del martes se confirmó la muerte de un hombre que resultó gravemente herido tras la explosión de una camioneta cargada con explosivos en el municipio de Coahuayana, con lo que suman hasta el momento 6 fallecidos y 6 heridos.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, el ahora occiso había sido trasladado por aire a un hospital en Ciudad Salud, en el municipio de Charo, donde lamentablemente hace unas horas los médicos confirmaron su deceso.

Es de recordar que fue el pasado sábado cuando una camioneta Dakota de color negro, cargada con plátanos ingresó por colima y a las 11:40 horas se estacionó cerca de la base de la Policía Comunitaria, donde explotó.