Muere en un hospital otra víctima de la explosión de Coahuayana; suman 6 fallecidos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche del martes se confirmó la muerte de un hombre que resultó gravemente herido tras la explosión de una camioneta cargada con explosivos en el municipio de Coahuayana, con lo que suman hasta el momento 6 fallecidos y 6 heridos.
De acuerdo con fuentes cercanas al caso, el ahora occiso había sido trasladado por aire a un hospital en Ciudad Salud, en el municipio de Charo, donde lamentablemente hace unas horas los médicos confirmaron su deceso.
Es de recordar que fue el pasado sábado cuando una camioneta Dakota de color negro, cargada con plátanos ingresó por colima y a las 11:40 horas se estacionó cerca de la base de la Policía Comunitaria, donde explotó.
En el lugar fallecieron los dos ocupantes del vehículo explosivo, horas después tres policías murieron mientras recibían atención médica y ahora este martes se registró la sexta muerte.
Aún hay seis sobrevivientes que permanecen recibiendo atención médica en distintos hospitales.
Las investigaciones para esclarecer el violento hecho que llenó de luto, impotencia y miedo a la Sierra Costa de Michoacán, continúan por parte de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado, con la finalidad de esclarecer lo sucedido.
