Muere el poeta michoacano Salomón Villaseñor, autor de "El mar donde vivo ahogado"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El reconocido poeta y docente michoacano Salomón Villaseñor, autor de obras como El mar donde vivo ahogado, El silencio y sus conjuros y Agualuna, falleció hace unas horas, informó la Secretaría de Cultura de Michoacán.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento del escritor Salomón Villaseñor, poeta y docente michoacano cuya obra dejó una huella luminosa en la literatura contemporánea”, compartió la dependencia estatal a través de sus redes sociales.

Nacido en Tzitzio, Michoacán, Villaseñor fue una figura clave en el desarrollo de la poesía mexicana de las últimas décadas. Estudió actuación en el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y cursó una maestría en Literatura Mexicana en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).