Muere el poeta michoacano Salomón Villaseñor, autor de "El mar donde vivo ahogado"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El reconocido poeta y docente michoacano Salomón Villaseñor, autor de obras como El mar donde vivo ahogado, El silencio y sus conjuros y Agualuna, falleció hace unas horas, informó la Secretaría de Cultura de Michoacán.
“Lamentamos profundamente el fallecimiento del escritor Salomón Villaseñor, poeta y docente michoacano cuya obra dejó una huella luminosa en la literatura contemporánea”, compartió la dependencia estatal a través de sus redes sociales.
Nacido en Tzitzio, Michoacán, Villaseñor fue una figura clave en el desarrollo de la poesía mexicana de las últimas décadas. Estudió actuación en el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y cursó una maestría en Literatura Mexicana en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Además de su labor como autor, fue un promotor cultural, editor y maestro, involucrado en proyectos como Editorial Nautilium y el Cartel de Poesía Undivago, que impulsaron la voz de poetas jóvenes desde los años noventa.
Su obra se caracteriza por la profundidad existencial, la exploración del silencio como territorio poético y la riqueza de imágenes naturales y metafóricas. Villaseñor colaboró en diversas revistas nacionales e internacionales y dejó un legado entrañable en quienes lo conocieron dentro y fuera del aula.
