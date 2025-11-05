Movimiento Independiente del Sombrero: sin temor y pa’delante con el legado de Carlos Manzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Movimiento Independiente del Sombrero no tiene temor y seguirá en Michoacán; el legado del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, sigue, puntualizó el titular de Obras Públicas del municipio, Esteban Constantino.
En breve entrevista, previo a su ingreso al Congreso del Estado, aseguró que todo el Movimiento respalda a Grecia Quiroz como la mujer que tomará las riendas del municipio de Uruapan.
Al ser cuestionado si estuvo al lado del alcalde en sus últimos momentos de vida, Esteban Constantino no pudo contestar; la garganta se le entrecortó, mostrando respeto a quien fue el líder en el municipio y que seguirá al frente con su valor y honradez dentro del movimiento.
RPO