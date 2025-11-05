Michoacán

Movimiento Independiente del Sombrero: sin temor y pa’delante con el legado de Carlos Manzo

El secretario de Obras Públicas Municipal, Esteban Constantino, quedó impactado tras el homicidio del alcalde
VERÓNICA TORRES
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Movimiento Independiente del Sombrero no tiene temor y seguirá en Michoacán; el legado del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, sigue, puntualizó el titular de Obras Públicas del municipio, Esteban Constantino.

En breve entrevista, previo a su ingreso al Congreso del Estado, aseguró que todo el Movimiento respalda a Grecia Quiroz como la mujer que tomará las riendas del municipio de Uruapan.

“No sentimos temor, vamos a seguir pa’ delante, siguiendo el legado de Carlos Manzo”
resaltó

Al ser cuestionado si estuvo al lado del alcalde en sus últimos momentos de vida, Esteban Constantino no pudo contestar; la garganta se le entrecortó, mostrando respeto a quien fue el líder en el municipio y que seguirá al frente con su valor y honradez dentro del movimiento.

RPO

Carlos Manzo
Movimiento Independiente del Sombrero

