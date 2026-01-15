Movimiento del Sombrero ya no tiene la misma fuerza: PVEM Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El panorama político en Michoacán ha experimentado una reconfiguración significativa, y el Movimiento del Sombrero, compuesto por políticos independientes, ha visto disminuir la intensidad de su impacto inicial, así lo evaluó Ernesto Núñez Aguilar, dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la entidad, quien, si bien se dijo respetuoso de las causas y movimientos ciudadanos, considera que la euforia inicial de este grupo se ha atenuado.
Núñez Aguilar expresó su respeto por las luchas y causas de todos los movimientos, pero subrayó que el Movimiento del Sombrero, a su juicio, ha reconfigurado la política estatal, aunque aún no se dimensiona completamente a favor de quién o de quiénes. La clase política en Michoacán ha sido testigo de esta transformación y se mantiene expectante ante los próximos desarrollos.
"Lo digo con todo respeto a los amigos de la sombreriza, pero creo que ya se bajó tantito la euforia de lo que se sentía en ese momento. Habrá que ver si tienen la capacidad de rediseñarse o de salir con mayor contundencia, pero yo, al menos en el pulso, porque en el diario hacemos política, convivimos con muchas personas, y hace dos meses era un tema muy latente, era el primer comentario; hoy día no lo siento con la misma intensidad. Pero bueno, luego a veces hay grandes sorpresas de que puedan tener esa capacidad de reconfigurarse, y sin lugar a dudas van a estar ahí", afirmó el líder del PVEM.
El dirigente del PVEM señaló que, si bien el Movimiento del Sombrero sigue presente, la intensidad de su presencia y su capacidad para generar un impacto a nivel estatal o regional mayor está por definirse. La expectativa se mantiene, reconociendo que a veces pueden surgir sorpresas y que el movimiento podría reconfigurarse con mayor fuerza.
Para ilustrar el cambio en el escenario político, Núñez Aguilar empleó una metáfora práctica: comparó la situación previa al asesinato de Carlos Manzo con un tablero de ajedrez, donde los movimientos y ganadores parecían predecibles. Sin embargo, tras ese evento, el tablero se transformó en uno de “serpientes y escaleras”, donde las posiciones cambiaron drásticamente, alterando el curso de las aspiraciones y estrategias políticas.
Esta analogía subraya cómo eventos significativos pueden alterar el panorama, haciendo que figuras o movimientos que parecían rezagados asciendan, mientras que otros que ostentaban posiciones ventajosas puedan retroceder. Esta reconfiguración completa implica, automáticamente, un cambio en los sectores políticos y la posible emergencia de nuevas figuras.
En este contexto de reconfiguración, Ernesto Núñez Aguilar destacó la importancia del Partido Verde y el PT en la conformación de alianzas. Señaló que, ante el desgaste del partido en el poder y la necesidad de asegurar victorias electorales, se vuelve “forzoso que nos ocupen al PT y al Verde”, sugiriendo que la colaboración con estos institutos políticos será clave para futuras coaliciones.
Finalmente, el dirigente del PVEM aseguró que el partido que representa sigue vigente y con una estructura sólida, posicionándose como el segundo instituto político con mayor afiliación en el estado. A pesar de los cambios en el tablero político, el PVEM se mantiene “listo, puesto, preparado para competir por Michoacán”, adaptándose a las nuevas dinámicas y buscando consolidar su presencia en el estado.
rmr