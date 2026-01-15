Movimiento del Sombrero ya no tiene la misma fuerza: PVEM Michoacán

Núñez Aguilar expresó su respeto por las luchas y causas de todos los movimientos, pero subrayó que el Movimiento del Sombrero, a su juicio, ha reconfigurado la política estatal, aunque aún no se dimensiona completamente a favor de quién o de quiénes. La clase política en Michoacán ha sido testigo de esta transformación y se mantiene expectante ante los próximos desarrollos.

"Lo digo con todo respeto a los amigos de la sombreriza, pero creo que ya se bajó tantito la euforia de lo que se sentía en ese momento. Habrá que ver si tienen la capacidad de rediseñarse o de salir con mayor contundencia, pero yo, al menos en el pulso, porque en el diario hacemos política, convivimos con muchas personas, y hace dos meses era un tema muy latente, era el primer comentario; hoy día no lo siento con la misma intensidad. Pero bueno, luego a veces hay grandes sorpresas de que puedan tener esa capacidad de reconfigurarse, y sin lugar a dudas van a estar ahí", afirmó el líder del PVEM.