Movimiento del Sombrero y los perfiles sobre la mesa para asumir Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Posicionado como un proyecto político, el Movimiento del Sombrero será quien presente la propuesta al Congreso de Michoacán de la o el sucesor a la alcaldía de Uruapan tras el homicidio de Carlos Manzo.

Son varios los nombres que están resonando, principalmente en las redes sociales, de quienes podrían quedar al frente, luego de que la síndica municipal, Hilda Flor del Campo Maldonado, tomará la determinación de no ser la propuesta.

La viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, se ha posicionado desde la tarde de este lunes, toda vez que aseguran cuenta con el respaldo de los integrantes del Movimiento del Sombrero, además de dar continuidad al legado.

También resalta el nombre del secretario particular, Sigfrido Mujica, quien durante 20 años fue de las personas más cercanas a Carlos Manzo.

Quien también fuera diputado federal por Morena, renunció al partido y fundó el Movimiento del Sombrero, como parte de la vía independiente para llegar a la Presidencia Municipal de Uruapan.

En 2024, el Movimiento del Sombrero llamó la atención en el ámbito político, toda vez que el único municipio que ganó todas las elecciones fue Uruapan mediante candidaturas independientes.

Carlos Manzo como presidente municipal, Guadalupe Areli Mendoza Arias como diputada federal y los hoy diputados locales Carlos Bautista Tafolla y Conrado Paz, este último dejó al movimiento y hoy forma parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

BCT