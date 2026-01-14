Movimiento del Sombrero y Carlos Manzo ya son marcas registradas ante el IMPI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Movimiento Independiente del Sombrero y el nombre “Carlos Manzo” ya son marcas registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), luego de que ambas concesiones fueron otorgadas el pasado 8 de enero, con una vigencia de 10 años, es decir, hasta el 8 de enero de 2036, de acuerdo con los expedientes 3506474 y 3506523.
Según consta en el portal del IMPI, ambos registros se encuentran inscritos en la clase 45, correspondiente a servicios relacionados con gestión política, cabildeo y asesoría en materias legalmente reguladas. En el caso del Movimiento del Sombrero, el registro incluye tanto la denominación como su logotipo, lo que otorga protección legal integral al nombre y a su identidad gráfica.
A inicios de diciembre, el titular del IMPI, Santiago Nieto Castillo, explicó que las solicitudes fueron promovidas por la presidenta municipal con licencia de Uruapan, Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, y que los nombres podían servir como base para una organización de carácter político.
Nieto Castillo señaló que el Movimiento del Sombrero ya había sido utilizado previamente en procesos electorales locales, con triunfos en Uruapan, por lo que existía un uso acreditado del nombre. Tras concluir el periodo de oposición, el IMPI resolvió otorgar las concesiones de manera definitiva en enero.
Con el registro en la clase 45, las marcas podrán organizar reuniones políticas, ofrecer servicios de asesoría en organización ciudadana y participación democrática, así como realizar representación de intereses sociales ante autoridades. Con ello, el movimiento fundado por Carlos Manzo, asesinado en noviembre de 2025, consolida su figura jurídica en el ámbito político y social.
