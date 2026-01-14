Movimiento del Sombrero y Carlos Manzo ya son marcas registradas ante el IMPI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Movimiento Independiente del Sombrero y el nombre “Carlos Manzo” ya son marcas registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), luego de que ambas concesiones fueron otorgadas el pasado 8 de enero, con una vigencia de 10 años, es decir, hasta el 8 de enero de 2036, de acuerdo con los expedientes 3506474 y 3506523.

Según consta en el portal del IMPI, ambos registros se encuentran inscritos en la clase 45, correspondiente a servicios relacionados con gestión política, cabildeo y asesoría en materias legalmente reguladas. En el caso del Movimiento del Sombrero, el registro incluye tanto la denominación como su logotipo, lo que otorga protección legal integral al nombre y a su identidad gráfica.