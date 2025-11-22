Movimiento del Sombrero tiene alcance internacional: diputada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Movimiento del Sombrero que nació con el ex edil en Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, ya tiene alcances internacionales pues han recibido llamadas desde Canadá y España afirmó la diputada federal, Guadalupe Mendoza Arias.
Mendoza Arias consideró que el movimiento ha llegado hasta instancias internacionales, pues han recibido llamadas desde Canadá y España, además de varios estados de la República Mexicana y municipios en Michoacán.
"Todos los municipios, las rancherías, todos los estados de la República se han acercado, Carlos Manzo alcanzó a tener reuniones con varios estados", dijo la legisladora al ser cuestionada sobre quiénes han querido tener diálogo con el movimiento.
La diputada apuntó que tendrán apertura con cualquier partido político, asociación o agrupación, sin embargo, afirmó que solo la gente transparente y sin manchas en su pasado será recibida en las agrupaciones que serán conformadas por "amigos" o "voluntarios".
En encuentro con medios de comunicación, la legisladora refirió que a raíz del homicidio de Carlos Alberto Manzo algunos partidos se han acercado al movimiento, como Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo, Morena, el PRI y el PAN, por mencionar algunos.
"Recordemos que no es el partido el que está mal, son las personas, las que se compartan mal. No tiene nada que ver el partido, las personas echan a perder el partido, si yo empiezo a trabajar mal, estoy afectando mi movimiento".
En ese sentido, la diputada afirmó que desde el movimiento que comenzará con la conformación de grupos próximamente, hará las cosas bien y no aceptará a gente que tenga un pasado cuestionable, además de también habrá reglas. Será la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz quién brinde más información en los días siguientes.
BCT