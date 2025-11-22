Movimiento del Sombrero tiene alcance internacional: diputada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Movimiento del Sombrero que nació con el ex edil en Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, ya tiene alcances internacionales pues han recibido llamadas desde Canadá y España afirmó la diputada federal, Guadalupe Mendoza Arias.

"Todos los municipios, las rancherías, todos los estados de la República se han acercado, Carlos Manzo alcanzó a tener reuniones con varios estados", dijo la legisladora al ser cuestionada sobre quiénes han querido tener diálogo con el movimiento.

La diputada apuntó que tendrán apertura con cualquier partido político, asociación o agrupación, sin embargo, afirmó que solo la gente transparente y sin manchas en su pasado será recibida en las agrupaciones que serán conformadas por "amigos" o "voluntarios".