Movimiento del Sombrero confía en que la Federación esclarecerá crimen de Carlos Manzo

El contexto de la investigación sobre el asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, ha estado marcado por detenciones significativas. Siete de los escoltas del exalcalde fueron vinculados a proceso por su presunta participación en el crimen por omisión, al no haber garantizado la protección debida. Adicionalmente, se ha señalado la detención de un individuo descrito como el autor intelectual del crimen, así como otros implicados en roles de reclutamiento y liderazgo dentro de estructuras criminales.

Bautista Tafolla reconoció la complejidad de la situación de seguridad en Uruapan, manifestando que, aunque se están logrando detenciones, la lucha contra la delincuencia organizada es persistente.

"Sí vemos que se están agarrando a varias personas, pero sabemos que los delincuentes están metidos en los cerros y se tiene que ir por ellos. Entonces estamos esperando los resultados, no me quiero adelantar", comentó el diputado.

El legislador también hizo hincapié en la necesidad de diferenciar los problemas políticos de los criminales.

"Yo he sabido o he tratado de diferenciar que nosotros no tenemos ningún problema ni con Morena, ni con el PRI, ni con el PAN, ni con absolutamente nadie. Tenemos problemas con los narcopolíticos únicamente", afirmó, haciendo un llamado a los partidos para que expulsen a aquellos vinculados con actividades ilícitas.

Respecto a la estrategia de seguridad y las recientes acciones, Tafolla enfatizó que la presencia de efectivos se mantiene, y que el trabajo de inteligencia y operativo conjunto busca ser más efectivo.

