Movimiento del Sombrero aceptará a gente transparente sin manchas: Lupita Arias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada federal, Lupita Arias, de la vía independiente arribó este sábado a la capital michoacana para anunciar la conformación del comité del sombrero en Morelia, no obstante, afirmó que no tendrán ese nombre, sino "grupos de amigos o voluntarios del movimiento del Sombrero".
En encuentro con medios de comunicación, la legisladora indicó que próximamente la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, es la líder que comenzará a convocar y dará la pauta para seguir trabajando en ese sentido y movimiento.
"Tengan paciencia, les paso está información, la presidenta Grecia nos va a dar la pauta, ella nos manda este recado, tengan mucha paciencia, falta poco para seguir trabajando en este sentido. No son comités se van a llamar amigos o voluntarios del movimiento del sombrero".
Lupita Arias afirmó que pese a los señalamientos en contra del movimiento, siguen más fuertes que nunca porque el ex edil, Carlos Alberto Manzo les dejó un legado e historia y desde su trinchera continuarán para hacer la diferencia.
"No importa que tengamos esos peligros porque lo tenemos, pero aquí no solo tiene peligro un funcionario público, sino un niño, una persona de la tercera edad, cualquier persona en esta sociedad y ya no la queremos así".
Por último, afirmó que arribó a la ciudad de Morelia con elementos de seguridad de la Guardia Nacional, sin embargo, apuntó que eso no es lo que querían, pues refirió que la gente del movimiento son gente sin manchas de algo ilícito y transparentes, y esa será la gente que va a aceptar la presidenta Grecia Quiroz en estos grupos próximos a conformarse.
