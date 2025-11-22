Movimiento del Sombrero aceptará a gente transparente sin manchas: Lupita Arias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada federal, Lupita Arias, de la vía independiente arribó este sábado a la capital michoacana para anunciar la conformación del comité del sombrero en Morelia, no obstante, afirmó que no tendrán ese nombre, sino "grupos de amigos o voluntarios del movimiento del Sombrero".

En encuentro con medios de comunicación, la legisladora indicó que próximamente la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, es la líder que comenzará a convocar y dará la pauta para seguir trabajando en ese sentido y movimiento.