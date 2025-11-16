Motociclista gravemente herido al chocar contra camioneta, en Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un motociclista resultó con lesiones graves al chocar contra una camioneta sobre la Calzada Benito Juárez, en la colonia La Charanda, de la ciudad de Uruapan.

La noche de este sábado, el motociclista circulaba con dirección de oriente a poniente cuando al llegar a la esquina con la calle Nicolás Romero se estrelló contra una camioneta Ford, Explorer, color gris, quedando inconsciente sobre la carpeta asfáltica.