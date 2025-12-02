"Morena va en picada, AMLO reapareció para salvar a su partido": PAN Michoacán

De este video, con duración de 50 minutos y protagonizado por Obrador, Carlos Quintana vio un intento de "salvavidas electoral".

“Es muy fácil, está viendo —AMLO— que se le está desplomando, que se están cayendo en las encuestas. Ahí es donde ratifican todas las encuestas que han sido públicas, donde el gobierno de Morena va en picada libre, donde el partido de Morena va en picada libre, por eso es que tuvo la necesidad de salir para tratar de evitar que se le siga desplomando el barco”, ironizó Quintana.