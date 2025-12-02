"Morena va en picada, AMLO reapareció para salvar a su partido": PAN Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Quintana Martínez, calificó como "desesperación" la reaparición pública de Andrés Manuel López Obrador. En rueda de prensa, el panista acusó al expresidente de buscar frenar el "desplome" de Morena en encuestas nacionales, donde la aprobación de la 4T cayó a 50 %, según Massive Caller de noviembre.
López Obrador, quien había reducido apariciones públicas por salud, regresó con mensajes de unidad y defensa de la transformación. Fue a través de un video en el que AMLO saludó a las y los mexicanos, presentó su nuevo libro Grandeza y reiteró su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
De este video, con duración de 50 minutos y protagonizado por Obrador, Carlos Quintana vio un intento de "salvavidas electoral".
“Es muy fácil, está viendo —AMLO— que se le está desplomando, que se están cayendo en las encuestas. Ahí es donde ratifican todas las encuestas que han sido públicas, donde el gobierno de Morena va en picada libre, donde el partido de Morena va en picada libre, por eso es que tuvo la necesidad de salir para tratar de evitar que se le siga desplomando el barco”, ironizó Quintana.
Massive Caller, en su encuesta de noviembre, dio a Sheinbaum 50 % de aprobación, con la inseguridad como principal preocupación (52 % de los encuestados).
Durante su discurso, el dirigente panista criticó también al gobierno de Claudia Sheinbaum por priorizar “fiestas”, como la convocatoria masiva al Zócalo de la CDMX para celebrar el inicio de la Cuarta Transformación.
“Ha sido el gobierno más corrupto que ha existido en México. Yo quiero decirle al cartel de Morena que qué es lo que va a festejar. Que si realmente vemos las encuestas, la gente ya está harta de Morena”, concluyó Quintana Martínez.
rmr