MORENA sin miedo al voto de castigo: Jesús Mora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) no tiene miedo al voto de castigo en el 2027, toda vez que sus acciones y la transformación que se está haciendo en Michoacán y México es lo que permitirá que haya el respaldo ciudadano, destacó el dirigente en la entidad, Jesús Mora.

En conferencia de prensa, dejó en claro que mujeres y hombres tienen derecho a aspirar legítimamente a cualquier cargo de representación popular, pero serán los ciudadanos quienes determinen a los próximos representantes.

“Nosotros somos de los convencidos de que cualquier representante popular, cualquier servidor público, estamos sujetos al escrutinio público en base a nuestro actuar, en lo que hacemos y lo que dejamos de hacer”, resaltó.

Por lo que aseguró que MORENA continuará defendiendo las causas del pueblo y se seguirá contando con su confianza para seguir transformando a Michoacán y al país desde diputaciones locales y federales, así como presidencias municipales, por lo que no hay temor al voto de castigo.

“En el camino tendremos opositores, es natural y sano, pero vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer un esfuerzo mayúsculo para que México y Michoacán salga adelante más allá de los espacios”, concluyó.

