Morena se va contra diputado panista por "rapiña electoral"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente estatal de Morena en Michoacán, Jesús Mora González, se lanzó este jueves contra el diputado federal del PAN, David Cortés Mendoza, acusándolo de realizar "rapiña electoral" al pagar publicidad en redes sociales para explotar políticamente el reciente homicidio de una familia de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM) en la entidad.
La crítica se centra en la difusión pagada que el legislador panista realizó en Facebook, utilizando el caso de Víctor Manuel Mújica, su esposa Anayeli Hernández y su hija de 12 años, quienes fueron encontrados sin vida, presuntamente como resultado de un conflicto familiar. Mora González calificó esta acción como un acto de extrema insensibilidad y una táctica desesperada de la oposición.
"No deja de llamarnos la atención el descarado uso de un actor político del PAN, que hasta pagó publicidad en redes sociales para aprovecharse de una lamentable tragedia", declaró el líder morenista durante la conferencia de prensa, haciendo referencia directa a la campaña pagada por el diputado Cortés.
El dirigente de Morena recordó que tanto las víctimas como sus familiares cercanos han tenido vínculos con el movimiento de Morena, pues el consejero estatal asesinado, Víctor Manuel Mújica, era un luchador altruista y compañero de partido. Por ello, la instrumentalización de su muerte resulta particularmente ofensiva para la militancia guinda.
Mora González enfatizó que, mientras las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) trabajan en la investigación del caso, el diputado panista optó por una estrategia de promoción personal en lugar de aportar a la causa de la justicia o de apoyar a las comunidades vulnerables, como la de las personas con discapacidad.
"Yo le preguntaría al pueblo de Michoacán y al pueblo de Morelia si están de acuerdo en que su dinero se gaste en anuncios de Facebook para promover la indignación que supuestamente tiene este personaje cuando nunca se le ha visto luchar por los derechos de las minorías", cuestionó el líder de Morena, señalando la incongruencia entre la supuesta indignación y el historial legislativo del panista.
Finalmente, el dirigente de Morena hizo un llamado a la oposición a respetar el luto y a elevar el nivel del debate político.
SHA