Morena se va contra diputado panista por "rapiña electoral"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente estatal de Morena en Michoacán, Jesús Mora González, se lanzó este jueves contra el diputado federal del PAN, David Cortés Mendoza, acusándolo de realizar "rapiña electoral" al pagar publicidad en redes sociales para explotar políticamente el reciente homicidio de una familia de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM) en la entidad.

La crítica se centra en la difusión pagada que el legislador panista realizó en Facebook, utilizando el caso de Víctor Manuel Mújica, su esposa Anayeli Hernández y su hija de 12 años, quienes fueron encontrados sin vida, presuntamente como resultado de un conflicto familiar. Mora González calificó esta acción como un acto de extrema insensibilidad y una táctica desesperada de la oposición.

"No deja de llamarnos la atención el descarado uso de un actor político del PAN, que hasta pagó publicidad en redes sociales para aprovecharse de una lamentable tragedia", declaró el líder morenista durante la conferencia de prensa, haciendo referencia directa a la campaña pagada por el diputado Cortés.

El dirigente de Morena recordó que tanto las víctimas como sus familiares cercanos han tenido vínculos con el movimiento de Morena, pues el consejero estatal asesinado, Víctor Manuel Mújica, era un luchador altruista y compañero de partido. Por ello, la instrumentalización de su muerte resulta particularmente ofensiva para la militancia guinda.