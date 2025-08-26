Morena ratificará triunfo en Michoacán en 2027, coinciden Fabiola Alanís y la presidenta del CEN Luisa María Alcalde

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Michoacán vamos con buen ritmo en el cumplimiento de las metas de afiliación de militantes y de conformación de Comités Seccionales, afirmó la diputada Fabiola Alanís Sámano, quien coincidió con la presidenta Nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, en que este Movimiento de Transformación refrendará su triunfo en las urnas en el 2027.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado participó en la conferencia de prensa que la dirigente y la secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Luisa María Alcalde y Carolina Rangel Gracida, respectivamente, ofrecieron en Morelia, en la que se destacó que en el estado se han afiliado 174 mil personas al partido y en la primera asamblea dominical se tomó protesta a 258 comités seccionales.