Morena presenta su primera revista de mujeres, un espacio para visibilizar las voces y el trabajo de las michoacanas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un evento que reunió a militantes, simpatizantes y representantes de diversos sectores de la sociedad michoacana, Morena presentó su primera revista de mujeres, un proyecto impulsado por la Secretaría de Mujeres del partido en el estado, que busca ser un espacio para visibilizar las voces, el talento y el trabajo de las mujeres michoacanas en diferentes ámbitos.

La presentación de la revista estuvo a cargo de Mireya Aguilar González, secretaria de Mujeres de Morena Michoacán, y Jeanet Márquez Capiz, secretaria general del partido en el estado, quienes destacaron la importancia de este proyecto para fortalecer la participación política de las mujeres y promover la igualdad de género en Michoacán.

Aguilar González señaló que la revista es un espacio para reconocer la trayectoria y el legado de las mujeres que han luchado por sus derechos y por la transformación de México.