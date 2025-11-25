Morena no está en contra de las movilizaciones, garantizamos los derechos de los ciudadanos: Jesús Mora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no está en contra de las movilizaciones, aseguró el dirigente en Michoacán, Jesús Mora, al referir que el Comité Ejecutivo Estatal, militantes y simpatizantes acudirán el próximo 06 de diciembre a la Ciudad de México a acompañar y dar apoyo a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

En conferencia de prensa, indicó que estas acciones permiten ser garantes de que los ciudadanos ejerzan sus derechos políticos-electorales, además que permitirá ver el apoyo que tiene la mandataria federal y los 7 años de la transformación en México.

Sin vallas y elementos policiales, subrayó que se trata del pueblo organizado y no como las anteriores manifestaciones que no fueron organizadas ni encabezadas por jóvenes y que se trató de bots para desprestigiar al Gobierno de México.

Por lo que puntualizó que el próximo 6 de diciembre se inundarán las calles de la Ciudad de México con gente que da la cara por el país y muestra los cambios verdaderos en la transformación.

"Vamos a demostrar nuestro respaldo a la presidenta de la República, nuestra doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y para la defensa del país, de la soberanía y dignidad nacional", dijo.