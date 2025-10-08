Morena Michoacán responde a la Arquidiócesis de Morelia sobre resultados de la presidenta

Mora subrayó el impacto de las políticas de Sheinbaum en sectores vulnerables, como adultos mayores, jóvenes de preparatoria que reciben la beca Benito Juárez, o las becas para alumnos y alumnas de educación básica y que administran las becas de sus niños para comprar útiles escolares, uniformes o zapatos.

El dirigente aclaró que Morena respeta la religión, pero enfatizó la visión del gobierno de la 4T y sus políticas públicas.

“Nosotros no estamos peleados tampoco con la religión, nosotros desde el humanismo mexicano esos principios del Cristo trabajador, del Cristo carpintero, del Cristo que multiplica los panes para que alcance para todos y no para unos cuantos, eso es lo que materializa a diario la transformación que vive el país, y por eso no coincidimos con lo expresado por el arzobispo de Morelia”, añadió.

Mora llamó a reconocer los avances de Sheinbaum, cuya aprobación supera el 70% tras un año de gestión, frente a las críticas de Garfias.

mrh