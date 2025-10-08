Morena Michoacán responde a la Arquidiócesis de Morelia sobre resultados de la presidenta

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente de Morena en Michoacán, Jesús Mora González, respondió en rueda de prensa a las críticas del arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, quien calificó como “mala señal” el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
En este sentido Mora González defendió los avances de la Cuarta Transformación y criticó los dichos de Garfias Merlos.
“Desde la cómoda silla episcopal, dentro del Palacio Arzobispal, en su arquidiócesis, es muy difícil que se pueda escuchar el sentir del pueblo. Ahí seguramente no llegan los adultos mayores que reciben su pensión del bienestar, una pensión digna que les sirve para poder comprar sus medicamentos, para poder ir al mercado a comprar sus productos con los que puedan comer y que incluso puedan darse algún gustito hasta darle domingo a sus nietos”.
Mora subrayó el impacto de las políticas de Sheinbaum en sectores vulnerables, como adultos mayores, jóvenes de preparatoria que reciben la beca Benito Juárez, o las becas para alumnos y alumnas de educación básica y que administran las becas de sus niños para comprar útiles escolares, uniformes o zapatos.
El dirigente aclaró que Morena respeta la religión, pero enfatizó la visión del gobierno de la 4T y sus políticas públicas.
“Nosotros no estamos peleados tampoco con la religión, nosotros desde el humanismo mexicano esos principios del Cristo trabajador, del Cristo carpintero, del Cristo que multiplica los panes para que alcance para todos y no para unos cuantos, eso es lo que materializa a diario la transformación que vive el país, y por eso no coincidimos con lo expresado por el arzobispo de Morelia”, añadió.
Mora llamó a reconocer los avances de Sheinbaum, cuya aprobación supera el 70% tras un año de gestión, frente a las críticas de Garfias.
mrh