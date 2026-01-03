Morena Michoacán condena intervención de EE.UU. en Venezuela

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La bancada del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en el Congreso de Michoacán emitió su postura de condena ante la incursión militar unilateral de los Estados Unidos en la República de Venezuela, calificándola como un quebranto grave y manifiesto al derecho internacional y a los preceptos fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas.

Esta postura legislativa local se alinea de manera inmediata con la política exterior establecida por el Gobierno de México y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como con las declaraciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Esta condena surge en un momento de escalada crítica global tras la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses para enfrentar cargos por supuesto narcoterrorismo, lo que ha provocado manifestaciones de rechazo a la "agresión imperialista" en diversas ciudades mexicanas.