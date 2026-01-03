Morena Michoacán condena intervención de EE.UU. en Venezuela

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La bancada del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en el Congreso de Michoacán emitió su postura de condena ante la incursión militar unilateral de los Estados Unidos en la República de Venezuela, calificándola como un quebranto grave y manifiesto al derecho internacional y a los preceptos fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas.
Esta postura legislativa local se alinea de manera inmediata con la política exterior establecida por el Gobierno de México y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como con las declaraciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Esta condena surge en un momento de escalada crítica global tras la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses para enfrentar cargos por supuesto narcoterrorismo, lo que ha provocado manifestaciones de rechazo a la "agresión imperialista" en diversas ciudades mexicanas.
"Las acciones bélicas ejecutadas de manera unilateral por Washington ponen en riesgo la estabilidad de toda la región y contradicen directamente la designación de América Latina y el Caribe como una zona de paz. El uso de la fuerza armada, no puede ni debe ser instrumentalizado como herramienta válida dentro de la política exterior de ninguna nación", subraya el comunicado.
las y los morenistas recalcaron que el diálogo y la negociación constituyen las únicas vías legítimas para dirimir conflictos entre Estados. En consecuencia, refirieron, el Congreso estatal apoya la exhortación del Gobierno de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que intervenga de forma inmediata y contenga esta peligrosa escalada de hostilidades.
mrh