Morena lidera preferencias electorales en Michoacán: encuestadora Blitz

FB/MichoacanMorena
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Morena se mantiene como la principal fuerza política en Michoacán rumbo a la elección de gobernador, de acuerdo con la encuesta estatal de Blitz levantada del 7 al 17 de diciembre de 2025.

En intención de voto por partido, Morena obtiene 31.4 %, superando al PAN con 11.5 %, seguido por MC (7.9 %), PVEM (5.3 %) y PRI (4.9 %).

En percepción ciudadana, el partido registra 42.8 % de opinión buena o muy buena, contra 21.2 % de opinión mala o muy mala, arrojando un diferencial positivo de +21.6 puntos, el único balance claramente favorable entre todas las fuerzas políticas evaluadas.

Asimismo, la encuesta reveló que el 37 % de las personas encuestadas considera que lo mejor para Michoacán es que Morena siga gobernando, frente a 27 % que preferiría que gobierne otro partido, mientras que 19 % cree que sería lo mismo.

Morena se mantiene competitivo, encabezando las preferencias con rangos que van del 31 % al 39 %, confirmando que el partido conserva una base electoral sólida y una posición dominante rumbo al próximo proceso electoral.

