Morena lidera preferencias electorales en Michoacán: encuestadora Blitz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Morena se mantiene como la principal fuerza política en Michoacán rumbo a la elección de gobernador, de acuerdo con la encuesta estatal de Blitz levantada del 7 al 17 de diciembre de 2025.

En intención de voto por partido, Morena obtiene 31.4 %, superando al PAN con 11.5 %, seguido por MC (7.9 %), PVEM (5.3 %) y PRI (4.9 %).