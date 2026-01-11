Morena lanza jornadas nacionales en defensa de la soberanía

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En respuesta a un clima de tensión internacional acrecentado por las presiones de Estados Unidos, el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) puso en marcha una estrategia masiva de comunicación a nivel nacional: las "Jornadas en Defensa de la Soberanía Nacional". Esta iniciativa busca recordar a la ciudadanía la vocación histórica de México como nación libre e independiente, un principio que, según el partido, no admite negociación alguna con potencias extranjeras.

La Secretaria General de Morena, Carolina Rangel Gracida, detalló la magnitud de la convocatoria, la cual ha superado las expectativas iniciales.

"En Morena entendemos que la soberanía no se negocia ni esta consideración de países extranjeros ni de absolutamente nadie. Es por eso que hemos decidido realizar jornadas en defensa de la soberanía nacional," afirmó la dirigente, destacando que la convocatoria inicial en las 300 cabeceras distritales ha escalado a más de 310 eventos programados en todo el país.