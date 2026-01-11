Morena lanza jornadas nacionales en defensa de la soberanía

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En respuesta a un clima de tensión internacional acrecentado por las presiones de Estados Unidos, el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) puso en marcha una estrategia masiva de comunicación a nivel nacional: las "Jornadas en Defensa de la Soberanía Nacional". Esta iniciativa busca recordar a la ciudadanía la vocación histórica de México como nación libre e independiente, un principio que, según el partido, no admite negociación alguna con potencias extranjeras.
La Secretaria General de Morena, Carolina Rangel Gracida, detalló la magnitud de la convocatoria, la cual ha superado las expectativas iniciales.
"En Morena entendemos que la soberanía no se negocia ni esta consideración de países extranjeros ni de absolutamente nadie. Es por eso que hemos decidido realizar jornadas en defensa de la soberanía nacional," afirmó la dirigente, destacando que la convocatoria inicial en las 300 cabeceras distritales ha escalado a más de 310 eventos programados en todo el país.
Estas jornadas, que incluyen brigadeo, instalación de tendederos informativos, y recorridos casa por casa, están abiertas a toda la población, no solo a la militancia de Morena. El objetivo principal es compartir el mensaje de que México, sustentado en su Constitución y una larga historia de dignidad, es un país libre, soberano e independiente, y que históricamente ha sido aliado de las causas justas en América Latina.
El contexto de esta movilización se alinea con las manifestaciones que ayer, 10 de enero, se registraron en diversos estados de la República, incluyendo Ciudad de México y Michoacán, donde grupos sociales expresaron su solidaridad con Venezuela y condenaron las presiones internacionales, viendo en la defensa de Caracas un reflejo de la defensa de la soberanía mexicana.
Rangel Gracida enfatizó que este compromiso con la dignidad nacional se ve fortalecido bajo el proyecto de la Cuarta Transformación. La dirigencia sostuvo que este movimiento político ha sido fundamental para "regresarle la dignidad al pueblo y a nuestro país", consolidando una postura firme ante cualquier injerencia.
Finalmente, la Secretaria General enlazó la defensa de la soberanía con la exigencia de corresponsabilidad a Estados Unidos e hizo hincapié en que la coordinación debe ser más fuerte para que el vecino país asuma su responsabilidad por el consumo de drogas y el flujo de armas que alimentan la violencia en México, buscando una atención integral a las causas que sustentan la inseguridad.
BCT