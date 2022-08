Morena en Michoacán tendrá nueva dirigencia este sábado

Vamos caminando en esta unidad que nos ha hecho fuertes, que ha buscado que tengamos las miras en un proyecto mayor y buscar esta institucionalidad. En las asambleas anteriores que tuvimos hubieron muchas voces que no estuvieron de acuerdo e incluso se cayeron esas asambleas porque no dejaban participar; en esta ocasión fue distinto, tuvimos asambleas democráticas, abiertas, donde no se segregó a nadie, todo fuimos parte, por eso hoy tenemos un partido de millones"

Giulianna Bugarini Torres, dirigente de Morena en Michoacán