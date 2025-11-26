Morena en Michoacán rechaza señalamientos de Noroña contra Grecia Quiroz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado de Michoacán expresó su rechazo a las declaraciones del senador Gerardo Fernández Noroña, dirigidas a la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, por considerar que reproducen violencia simbólica y misoginia.
Mediante un pronunciamiento público, las y los legisladores calificaron como injustas las expresiones que descalifican o revictimizan a una mujer que enfrenta un momento personal complejo, y subrayaron que la crítica política no debe utilizarse como herramienta para vulnerar la dignidad de quienes ejercen cargos públicos.
“Menos aún cuando se trata de mujeres que han asumido grandes responsabilidades en beneficio de sus comunidades”, puntualizaron.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el grupo parlamentario reiteró su compromiso con la construcción de espacios libres de violencia, estereotipos y prejuicios, al tiempo que defendieron el papel de las mujeres en la vida pública.
Asimismo, señalaron que es momento de respaldar el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como una estrategia integral para el bienestar, el desarrollo y la seguridad de Uruapan y del estado.
“Apostar por el éxito de este municipio es apostar por el bienestar de todas y todos”, expresaron.
Finalmente, destacaron que el respeto, la corresponsabilidad y el reconocimiento del liderazgo femenino son principios irrenunciables de la Cuarta Transformación.
