Morena en Michoacán rechaza señalamientos de Noroña contra Grecia Quiroz

Mediante un pronunciamiento público, las y los legisladores calificaron como injustas las expresiones que descalifican o revictimizan a una mujer que enfrenta un momento personal complejo, y subrayaron que la crítica política no debe utilizarse como herramienta para vulnerar la dignidad de quienes ejercen cargos públicos.

“Menos aún cuando se trata de mujeres que han asumido grandes responsabilidades en beneficio de sus comunidades”, puntualizaron.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el grupo parlamentario reiteró su compromiso con la construcción de espacios libres de violencia, estereotipos y prejuicios, al tiempo que defendieron el papel de las mujeres en la vida pública.