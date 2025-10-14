Morelia y otras seis regiones de Michoacán se paralizan por protesta campesina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes se registra una jornada de bloqueos y tomas de casetas en distintas regiones del estado, como parte del paro nacional agropecuario convocado por organizaciones de productores y campesinos.
Hasta las 10:50 horas, y de acuerdo con reportes oficiales del C5 Michoacán, los puntos afectados hasta el momento son:
Ecuandureo: Autopista de Occidente, Km 360 (toma de caseta de peaje).
Vista Hermosa: Bloqueo total en la caseta de peaje.
Jacona: Libramiento Sur Zamora-Jacona, altura de la empresa Driscoll’s (bloqueo total).
Jiquilpan: Carretera Jiquilpan–Sahuayo (bloqueo total).
Sahuayo: Carretera Sahuayo–La Barca, cruce conocido como “La Palma” (bloqueo total).
Zináparo: Carretera de Penjamillo (concentración de productores para dirigirse a Ecuandureo).
En Morelia la manifestación se registra en el primer cuadro del Centro Histórico con un bloqueo total de la circulación frente a Palacio de Gobierno.
La movilización, convocada por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, exige la salida de los granos básicos del TMEC, precios de garantía, y una banca de desarrollo accesible para el campo.
rmr