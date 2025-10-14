Michoacán

Morelia y otras seis regiones de Michoacán se paralizan por protesta campesina

En Morelia la manifestación se registra en el primer cuadro del Centro Histórico con un bloqueo total de la circulación frente a Palacio de Gobierno
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes se registra una jornada de bloqueos y tomas de casetas en distintas regiones del estado, como parte del paro nacional agropecuario convocado por organizaciones de productores y campesinos.

Hasta las 10:50 horas, y de acuerdo con reportes oficiales del C5 Michoacán, los puntos afectados hasta el momento son:

  • Ecuandureo: Autopista de Occidente, Km 360 (toma de caseta de peaje).

  • Vista Hermosa: Bloqueo total en la caseta de peaje.

  • Jacona: Libramiento Sur Zamora-Jacona, altura de la empresa Driscoll’s (bloqueo total).

  • Jiquilpan: Carretera Jiquilpan–Sahuayo (bloqueo total).

  • Sahuayo: Carretera Sahuayo–La Barca, cruce conocido como “La Palma” (bloqueo total).

  • Zináparo: Carretera de Penjamillo (concentración de productores para dirigirse a Ecuandureo).

En Morelia la manifestación se registra en el primer cuadro del Centro Histórico con un bloqueo total de la circulación frente a Palacio de Gobierno.

La movilización, convocada por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, exige la salida de los granos básicos del TMEC, precios de garantía, y una banca de desarrollo accesible para el campo.

