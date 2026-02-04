Morelia, Uruapan, Zamora y Apatzingán, con repunte en homicidios por ajuste de cuentas: FGE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Morelia, Uruapan, Zamora y Apatzingán son los cuatro municipios con alza en homicidio doloso debido al ajuste de cuentas entre las bandas delincuenciales, reconoció el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Torres Piña.

En entrevista, resaltó que tendrá que fortalecerse la estrategia de seguridad en algunas zonas y regiones de Michoacán, principalmente durante el fin de semana, debido a que la incidencia delictiva es mayor.

En el caso de Uruapan, especificó, fue a raíz del homicidio del alcalde, Carlos Manzo Rodríguez, y, tras el debilitamiento de una célula delincuencial, ha obligado a que los oponentes hagan los ajustes para el cambio de mando.

Mientras que en Zamora, refirió que se había mantenido el porcentaje por debajo de tres puntos en materia de homicidio y enero, aseguró, se cerró con el 2.8 por ciento.

Inclusive destacó que en Zamora ya se había controlado y nuevamente va en ascenso debido al narcomenudeo y distribución de drogas, tema que, aseguró, también se da en Morelia, Uruapan y Apatzingán.

"Vamos a apretar algunas zonas y regiones, sobre todo fines de semana, que es donde hemos visto que se vuelve a elevar la incidencia delictiva, sobre todo en el tema de homicidio doloso y ajuste de cuentas”, agregó.

En el caso de Morelia, en específico en la zona poniente, Torres Piña comentó que desde Santiago Undameo hasta San Nicolás Obispo y por salida a Quiroga, rumbo a Villas del Pedregal, está el tema del narcomenudeo, por lo que aseguró que hay reuniones con las autoridades municipales para contener y hacer acciones preventivas en el tema.

rmr