Morelia, Uruapan y Apatzingán lideran aseguramientos de tragamonedas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informa que Morelia, Uruapan y Apatzingán registraron el mayor número de máquinas tragamonedas aseguradas en 2025, con mil 121, 544 y 408, respectivamente.
Durante el año pasado, en la entidad se decomisaron en total 3 mil 211 dispositivos que operaban de manera irregular en 11 municipios.
Además de los municipios citados, se efectuaron aseguramientos en Lázaro Cárdenas, con 353 unidades; Zitácuaro, con 217; Zamora, con 174; Pátzcuaro, con 139; Maravatío, con 118; Tacámbaro, con 97; así como en Huandacareo y Sahuayo, con 20 dispositivos cada uno.
Estos trabajos permitieron la desactivación de diversos espacios que no solo violaban la Ley Federal de Juegos y Sorteos, sino que también operaban como focos para la comisión de delitos.
RPO