Morelia, Tuxpan y Peribán, abrirán registro al Programa de Vivienda para el Bienestar: IVEM

El director del Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán (IVEM), David Soto Quizamán, informó que el registro se abrirá en tres municipios: Tuxpan, Peribán y Morelia. La ubicación de los módulos, fechas y horarios de atención se pueden consultar a través de la página de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) en el enlace https://www.gob.mx/conavi y a través de las redes oficiales del IVEM en https://www.facebook.com/IVEMich

Las personas interesadas deberán presentarse con los documentos necesarios para realizar la primera fase del registro, los cuales son identificación oficial vigente, Clave Única de Registro de Población (CURP) y comprobante de domicilio no mayor a tres meses.