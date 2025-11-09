Michoacán

Morelia, Tuxpan y Peribán, abrirán registro al Programa de Vivienda para el Bienestar: IVEM

Dirigido a personas que no cotizan en ningún sistema que otorgue créditos para la vivienda
CORTESÍA
Boletín
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir de mañana lunes 10 de noviembre se iniciará con la tercera etapa de registro al Programa de Vivienda para el Bienestar en Michoacán, donde personas o familias no derechohabientes podrán inscribirse para ser uno de los posibles beneficiarios.

CORTESÍA

El director del Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán (IVEM), David Soto Quizamán, informó que el registro se abrirá en tres municipios: Tuxpan, Peribán y Morelia. La ubicación de los módulos, fechas y horarios de atención se pueden consultar a través de la página de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) en el enlace https://www.gob.mx/conavi y a través de las redes oficiales del IVEM en https://www.facebook.com/IVEMich

Las personas interesadas deberán presentarse con los documentos necesarios para realizar la primera fase del registro, los cuales son identificación oficial vigente, Clave Única de Registro de Población (CURP) y comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

CORTESÍA

El programa está dirigido a personas y familias no derechohabientes, es decir, aquellas que no cotizan en ningún sistema de crédito para la vivienda. Además, se prioriza a quienes habiten en zonas prioritarias de alta y muy alta marginación, así como a grupos vulnerables como: jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas y madres solteras.

