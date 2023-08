Morelia perdió dinero para reconstruir mercado "Independencia": Alan Marroquín

Morelia, Michoacán (MiMorelia.coM).- "El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, dejó ir los recursos del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum) por un capricho", manifestó Alan Martínez Marroquín, director de Seguimiento de la Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno estatal.

Esto, luego de que cerrara la cuarta y última ventanilla del Faeispum, mediante la cual la mayoría de los municipios de la entidad accederán a recursos para la construcción de obras de infraestructura en sus demarcaciones.

Indicó que, pese a que la primer ventanilla para recibir proyectos se abrió desde el pasado 16 de enero, el presidente municipal Alfonso Martínez presentó "incompletos" los expedientes para acceder al recurso del gobierno de Michoacán.

Una vez que se dió a conocer esto, el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro García, anunció que se abriría una segunda y tercer ventanillas meses después para recibir nuevos proyectos, por lo que hizo un llamado a los ayuntamientos a regularizar los trámites para poder acceder al dinero.

El funcionario apuntó que, no obstante las múltiples oportunidades, Morelia no presentó los requisitos para la autorización de los proyectos, por lo que no podrá ejecutar obra pública mediante este fondo para este 2023.

Es de recordar que el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, había sugerido al alcalde de la capital utilizar el recurso del Faeispum para la reconstrucción de la parte del Mercado Independencia que se incendió, por lo que se abrió una cuarta ventanilla, pero Martínez Alcázar optó por dar seguimiento a sus proyectos .

