Morelia mantiene precio más bajo en la canasta básica, con 965 pesos: Sedeco

El mercado municipal de Lázaro Cárdenas alcanzó el precio más alto con mil 370 pesos
Morelia, Michoacán
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), encabezada por Claudio Méndez Fernández, informó que en el monitoreo semanal de la canasta básica el precio más bajo se localizó en el tianguis de la Feria de Morelia con 965 pesos, mientras que el costo más alto se encontró en el mercado municipal de Lázaro Cárdenas con mil 370 pesos.

En el comparativo entre municipios, en Zamora se reportó que el precio en el mercado municipal fue de mil 267 pesos, y en Zitácuaro en Chedraui alcanzó mil 211 pesos. En Apatzingán, el costo mínimo fue de mil 110 pesos en Bodega Aurrera, y el máximo de mil 257 pesos en el mercado municipal.

Por su parte, en Uruapan los precios oscilaron entre mil 113 pesos en Bodega Aurrera y mil 290 pesos en el mercado municipal. Finalmente, en Lázaro Cárdenas los costos fueron desde mil 258 pesos en Soriana hasta mil 370 pesos en el mercado municipal.

